В "Сочи" прокомментировали информацию об уходе Мамманы в "Ривер Плейт" в январе

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался на тему возможного ухода из клуба аргентинского защитника Эммануэля Мамманы в январе 2022 года.

Фото: "Чемпионат"





Ранее появилась информация, что 25-летний центральный защитник Эммануэль Маммана хотел бы покинуть Россию и вернуться в аргентинский "Ривер Плейт". Сообщалось, что футболист уже в январе 2022 года может разорвать арендное соглашение с "Сочи" и действующий контракт с "



Маммана может расторгнуть контракт с "Зенитом" в январе - Не понимаю, откуда у вас эта информация. У него полгода еще контракт. Не знаю, останется он или нет. Мы трансферные вещи не обсуждаем, - передает слова Рубашко Sport24 Ранее появилась информация, что 25-летний центральный защитник Эммануэль Маммана хотел бы покинуть Россию и вернуться в аргентинский "Ривер Плейт". Сообщалось, что футболист уже в январе 2022 года может разорвать арендное соглашение с "Сочи" и действующий контракт с " Зенитом ", чтобы переехать в Аргентину. В текущем сезоне Маммана провел за "Сочи" 5 матчей во всех турнирах с суммарным игровым временем 65 минут.