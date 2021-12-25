- Не понимаю, откуда у вас эта информация. У него полгода еще контракт. Не знаю, останется он или нет. Мы трансферные вещи не обсуждаем, - передает слова Рубашко Sport24.
Ранее появилась информация, что 25-летний центральный защитник Эммануэль Маммана хотел бы покинуть Россию и вернуться в аргентинский "Ривер Плейт". Сообщалось, что футболист уже в январе 2022 года может разорвать арендное соглашение с "Сочи" и действующий контракт с "Зенитом", чтобы переехать в Аргентину. В текущем сезоне Маммана провел за "Сочи" 5 матчей во всех турнирах с суммарным игровым временем 65 минут.
Маммана может расторгнуть контракт с "Зенитом" в январе
В "Сочи" прокомментировали информацию об уходе Мамманы в "Ривер Плейт" в январе
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался на тему возможного ухода из клуба аргентинского защитника Эммануэля Мамманы в январе 2022 года.
Фото: "Чемпионат"