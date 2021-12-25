Перовский суд Москвы приговорил избившего экс-директора "Спартака" по связям с общественностью к 2 годам условно.
Нападавшим оказался Жафяр Боровков. В мае он ударил сотрудника клуба на выходе у ресторана. Врачи диагностировали директору красно-белых перелом височной кости и черепно-мозговую травму.
Боровков был признан виновным по статье об умышленном причинении вреда здоровью.
Источник: Mash
Стало известно, какое наказание получил избивший бывшего директора "Спартака"
Суд вынес приговор по делу об избиении директора "Спартака" Антона Фетисова.
Фото: metaratings.ru