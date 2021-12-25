Экс-врач "Спартака" рассказал, какие футболисты нужны Ваноли

Бывший врач красно-белых Лю Хуншэнь рассказал о том, в каких футболистах нуждается Ваноли.

Фото: Global Look Press





"Да, холодно. Для игры это всегда хуже. Мышцы игроков не расслабляются, в такой ситуации можно получить травму. Еще посмотрим, каким будет февраль. Но то, что будет тяжело — это точно. В феврале очень холодно. Я уверен, будет много снега. Хороших футболистов с крепким духом не волнуют погодные условия. Они будут выходить и побеждать. Вот Ваноли как раз нужны игроки с таким характером" , - сказал Лю Хуншэнь в интервью



Напомним, что Паоло Ваноли стал главным тренером "Спартака" после ухода Руя Витории. До назначения в "Спартак" Ваноли работал в "Челси" и в миланском "Интернационале".



Спартаковцы занимают девятое место в чемпионате России. Кроме того, столичный клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Бывший врач московского " Спартака " Лю Хуншэнь рассказал, какие футболисты нужны Ваноли. А также высказался о погодных условиях во второй половине чемпионата."Да, холодно. Для игры это всегда хуже. Мышцы игроков не расслабляются, в такой ситуации можно получить травму. Еще посмотрим, каким будет февраль. Но то, что будет тяжело — это точно. В феврале очень холодно. Я уверен, будет много снега. Хороших футболистов с крепким духом не волнуют погодные условия. Они будут выходить и побеждать. Вот Ваноли как раз нужны игроки с таким характером" , - сказал Лю Хуншэнь в интервью РБ-Спорт Напомним, что Паоло Ваноли стал главным тренером "Спартака" после ухода Руя Витории. До назначения в "Спартак" Ваноли работал в "Челси" и в миланском "Интернационале".Спартаковцы занимают девятое место в чемпионате России. Кроме того, столичный клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.