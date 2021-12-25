Почётный президент Российского Футбольного Союза выразил мнение по поводу возможного перехода Артёма Дзюбы в "Рубин" из стана сине-бело-голубых.
"Конечно, Дзюба не хочет переходить в Казань. В "Зените" у него хорошая зарплата, живет в красивом городе. Ну кто поедет добровольно из столицы в периферийный город, смешно даже.
Петербуржцы ничего не потеряют, если Дзюба уйдет. Они же уже играли без него. Артем выходил только на замену", - сказал Колосков.
Напомним, что Артём Дзюба сыграл 24 матча за "Зенит" в этом сезоне. Нападающий сумел забить 10 мячей и отдать 9 голевых передач.
Отметим, что Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.
Колосков: петербуржцы ничего не потеряют, если Дзюба уйдет
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу возможного трансфера Дзюбы.
Фото: РБК