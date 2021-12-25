Соглашение с 25-летним футболистом истекает по окончании текущего сезона.
"Продавать Бакаева надо было раньше, когда был вариант с "Динамо". Сейчас у него, насколько я понимаю, сложный этап переговоров по личному контракту.
Эмоционально он полностью себя отдает "Спартаку", поэтому двусторонний интерес тут точно присутствует. Не уверен, что все условия, которые хотят агенты, удастся получить, но российские игроки сейчас в цене и "Спартак" ими разбрасываться точно не будет", - приводит слова Генича "Матч ТВ".
В текущем сезоне Зелимхан Бакаев провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах, на счету полузащитника 1 забитый мяч и 4 голевые передачи. Всего за первую команду "красно-белых" 25-летний футболист сыграл 92 матча, забил 12 голов и отдал 25 результативных передач. В сезоне-2018/19 Бакаев на правах аренды выступал за тульский "Арсенал".
"Спартак" на зимний перерыв ушел на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав в 18-матчах 23 очка. Также москвичи с первого места в группе вышли в плей-офф Лиги Европы.
Генич: "Спартаку" надо было продавать Бакаева раньше, когда был вариант с "Динамо"
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич считает, что "Спартак" заинтересован в продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.
Фото: РФС