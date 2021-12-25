Сегодня СМИ сообщили, что "Зенит" и "Рубин" провели переговоры о трансфере в казанский клуб форварда Артема Дзюбы, а 33-летнего нападающего в петербургской команде может заменить Иван Сергеев из "Крыльев Советов". А Данил Пруцев, по ранее появившейся информации, уже согласовал личный контракт со "Спартаком".
Игорь Осинькин отметил, что "Крылья" не могут препятствовать переходам игроков в другие команды.
"Официальных предложений в клуб вроде бы еще не приходило. Но мы понимаем, что на определенном уровне разговоры ведутся. Мы не можем чинить Сергееву и Пруцеву препятствий. "Крылья Советов" - клуб, где мы развиваем футболистов. Если будем пытаться их удержать, то они не будут понимать свои цели, для чего им прогрессировать", - цитирует Осинькина "Матч ТВ".
В текущем сезоне полузащитник Данил Пруцев сыграл за "Крылья" в 17 матчах РПЛ. Форвард Иван Сергеев в 18 матчах чемпионата России и 2 играх Кубка забил 8 голов.
Радченко считает, что Сергееву ещё далеко до Дзюбы
Осинькин: чинить препятствий Пруцеву и Сергееву мы не можем
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал возможные трансферы в "Спартак" полузащитника Данилы Пруцева и нападающего Ивана Сергеева в "Зенит".
Фото: ПФК "Крылья Советов"