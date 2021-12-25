Гаджиев: где бы Дзюба ни играл, он везде сможет пробиться в сборную России

Ранее СМИ сообщили, что казанский клуб ведет переговоры о трансфере Дзюбы. Заменить 33-летнего форварда в "Зените" может Иван Сергеев из "Крыльев Советов".
"Дзюба может помочь "Рубину". Если руководство "Зенита" решило открепить Дзюбу, видимо, так надо. Если он уйдет, на его место быстро найдут другого игрока
В "Рубине" у Дзюбы будет больше шансов вернуться в сборную? Шансы везде одинаковые. Важно, чтобы ты получал игровое время, а если ты еще и форвард, то должен забивать и отдавать голевые передачи. Потенциал у Дзюбы хороший. Где бы Артем ни играл, он везде сможет пробиться в сборную", - сказал Гаджиев.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба сыграл в 234 матчах и забил 105 мячей.
Источник: РБ Спорт
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Фото: ФК "Зенит"