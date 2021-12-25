По данным источника, наставник казанцев Леонид Слуцкий сообщил руководству клуба, что Дзюба - необходимый лидер, который сможет вернуть команду в борьбу за еврокубковые места. При этом казанский клуб не хочет платить за Артема больше 2,5-3 миллионов евро. В переговорах "Рубин" постарается максимально снизить цену.
Отмечается, что в "Зените" еще не приняли решения об уходе Дзюбы. Высшее руководство петербуржцев может убедить футболиста остаться, несмотря на желание форварда. Возможно, 33-летнему игроку предстоит разговор с председателем совета директоров "Газпрома" Алексеем Миллером.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 24 матча, в которых забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба провел 232 матча и забил 105 мячей. Контракт Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до лета 2022 года.
Источник: Metaratings
СМИ: "Рубин" не собирается платить за Дзюбу больше трех миллионов евро
Фото: ФК "Зенит"