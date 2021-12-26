"Я верю, что Арсен Захарян находится в шорт-листе у топ-клубов, но там не только ведь он, а интересоваться и купить — это разные вещи.
Если "Реал" захочет купить, то придёт, деньги отдаст и выкупит. И не надо будет подключать агента Еремича и встречаться с Бувачем. Они позвонят агенту Андрееву и решат этот вопрос. В эти сказки я не верю, но им точно интересуются", - цитирует Орещука "Metaratings".
Ранее сообщалось, что приближенные к мадридцам агенты приезжали в ноябре в Москву и встречались со спортивным директором "Динамо" Желько Бувачем, чтобы подготовить почву для будущего трансфера.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Захарян сыграл за "Динамо" 17 матчей, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач. Кроме того, в этом году он впервые вышел на поле в составе сборной России в матче против Хорватии (0:0) в квалификации к ЧМ-2022.
После 18 туров "Динамо" занимает 2-е место в чемпионате России. В активе бело-голубых 36 очков и 2-х очковое отставание от лидирующего "Зенита".
Орещук: если "Реал" захочет купить Захаряна, то придет, деньги отдаст и выкупит
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук отреагировал на слухи о возможном трансфере полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в "Реал".
Фото: ФК "Динамо"