По словам Аршавина, "Зенит" может окупить дорогостоящий трансфер Малкома, если будет выходить в решающие раунды еврокубков.
"Реально ли окупить трансфер Малкома? Если бы "Зенит" с этим футболистом попадал в финал или полуфинал, почему нет? Его привезли из "Барселоны" - он же не просто так туда попал?" - сказал Аршавин.
Напомним, что Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом минувшего года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
Источник: Спорт-Экспресс
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Аршавин ответил на вопрос, может ли "Зенит" окупить трансфер Малкома
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о трансфере бразильского полузащитника Малкома в петербургский клуб.
Фото: "Зенит"