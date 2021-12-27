"Химки" намерены получить за трансфер вратаря три миллиона евро. В услугах Лантратова заинтересованы ЦСКА и "Локомотив".
Вопрос перехода Ильи в ЦСКА будет решать совет директоров "армейцев", сообщает источник. Указывается, что в "Локомотиве" рассматривают возможность подписания Лантратова в связи с травмой основного вратаря "железнодорожников" Гильерме.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ 26-летний Лантратов принял участие в 18 матчах, пропустил 31 гол и провел шесть матчей на ноль.
Источник: Чемпионат
Источник: "Химки" определились со стоимостью Лантратова. Игрок может перейти в ЦСКА или "Локомотив"
"Химки" готовы продать вратаря Илью Лантратова в зимнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"