Напомним, сегодня пресс-служба "оружейников" объявила о том, что клуб воспользовался приоритетным правом на выкуп трансфера Степанова. 21-летний футболист заключил долгосрочный контракт с "Арсеналом".
"Данил хорошо проявил себя в первой части сезона, он игрок молодежной сборной. Безусловно, Степанову есть куда расти и в чем прибавлять, но на сегодняшний день мы им довольны. Конечно, рассчитываем, что он будет прогрессировать еще и станет сильнее", - сказал Аджоев.
Летом текущего года Данил Степанов на правах аренды перешел в "Арсенал" из "Рубина". В текущем сезоне РПЛ защитник провел 16 матчей, в которых забил 1 гол и стал автором 4 результативных передач.
Тульский "Арсенал" ушел на зимний перерыв в чемпионате России на 12-м месте, набрав в 18 матчах 19 очков.
Источник: Sport24
Тульский "Арсенал" выкупил у "Рубина" защитника Степанова
В "Арсенале" прокомментировали подписание Данилы Степанова
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал заключение контракта с защитником Данилом Степановым.
Фото: "Чемпионат"