Об этом сообщает "Матч ТВ".
Напомним, итальянский специалист приступил к работе в московском клубе 21 декабря. Ранее Лука Каттани работал спортивным директором в "Палермо" и "Новаре", также был в службе скаутов лондонского "Челси".
17 декабря "Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления соглашения еще на год. В тот же день состоялась презентация Ваноли, а также прошла первая пресс-конференция итальянца в качестве наставника "красно-белых".
СМИ: "Спартак" ищет помощника спортивному директору Каттани
Московский "Спартак" ищет помощника новому спортивному директору клуба Луке Каттани.
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