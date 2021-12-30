"На мой взгляд, это поспешный шаг. Парень не без способностей, думающий, техничный. Не зря уже в 20 лет дебютировал в "Спартаке". Я видел несколько матчей, которые он провел очень качественно. Не зная всей командной кухни, не могу сказать, чем вызвано решение продать в "Рубин" своего воспитанника", - цитирует Романцева "СЭ".
Напомним, о трансфере Ломовицкого в "Рубин" стало известно вчера. Сообщалось, что казанцы заплатят за 23-летнего полузащитника около 1,5 млн евро.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Ломовицкий провел 14 матчей за "Спартак", отличившись одним ассистом. Всего он сыграл за красно-белых 46 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи.
Романцев - об уходе Ломовицкого в "Рубин": на мой взгляд, это поспешный шаг. Парень думающий, техничный
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал переход воспитанника клуба Александра Ломовицкого в "Рубин".
Фото: ФК "Спартак"