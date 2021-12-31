- Я не думаю, что финансовая сторона вопроса сыграла определяющую роль. Важнее то, что "Спартак" - это клуб с традициями, у него очень много болельщиков. Да и уровень чемпионатов России и Австрии вполне сопоставим. Все будет зависеть от Леона, вы правы, что ему придется снова все доказывать. Но для него это шаг вперед, возможность дальше развиваться, - передает слова Классена-старшего "РБ Спорт".
30 января официальные интернет-ресурсы московского "Спартака" объявили о переходе к красно-белым 21-летнего левого защитника австрийского "Тироля" Леона Классена, имеющего российский паспорт. В активе Классена один матч за молодежную сборную России в октябре 2021 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансферной компенсации за переход игрока составила 900 тысяч евро.
"Спартак" объявил о переходе 21-летнего левого защитника Классена
Названа сумма компенсации, уплаченная "Спартаком" за Классена
Отец Классена: не думаю, что в переходе сыграли роль финансы, важнее традиции и болельщики "Спартака"
Отец новичка "Спартака" Леона Классена Сергей Классен прокомментировал переход своего сына к красно-белым.
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