"Я не верил, но сейчас я узнал, что это действительно так, и в ближайшее время Смолов точно станет динамовцем", - приводит комментарий Селюка "Metaratings".
Ранее сообщалось, что Смолов близок к возвращению в "Динамо", которое покинул в 2015-м году. Сейчас Смолов договаривается о контракте с бело-голубыми, которые уже достигли соглашения с "Локомотивом" о сумме предстоящего трансфера.
В нынешнем сезоне Смолов провел 15 матчей в РПЛ, в которых отличился 7-ю забитыми мячами. Ресурс Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 млн евро.
Селюк: я не верил, но в ближайшее время Смолов точно станет динамовцем
Агент Дмитрий Селюк подтверждает информацию о скором трансфере форварда "Локомотива" Федора Смолова в "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"