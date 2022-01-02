- Могу представить Смолова в "Динамо". Во-первых, он еще не сказал своего последнего слова. Во-вторых, Феде хочется стабильности. "Локомотив" очень сильно лихорадит. Смолов хорошо себя показывал с Николичем: входил в лидеры бомбардировки чужих ворот. "Динамо" для Феди - это неплохой вариант. Плохо только "Локомотиву": клуб никого не жалеет, никто им не нужен, - передает слова Смородской "Чемпионат".
Сегодня появилась информация, что 31-летний нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов может перейти в "Динамо". По данным близких к клубу источников, бело-голубые готовы предложить форварду контракт на полтора года, срок его действующего соглашения с "Локо" истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне Смолов забил 7 голов в 22 матчах во всех турнирах и является лидером Российской премьер-лиги по общему количеству ударов по воротам (51 в 15 матчах). Сербский главный тренер Марко Николич работал с "Локомотивом" до конца сентября 2021 года, в октябре его сменил немецкий специалист Маркус Гисдоль.
Смородская: "Динамо" для Смолова - неплохой вариант. "Локомотив" очень сильно лихорадит
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась по поводу возможного перехода нападающего красно-зеленых Федора Смолова в "Динамо".
Фото: РПЛ