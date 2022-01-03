"Все кричат, чтобы Федун продал "Спартак". Так купите клуб у владельца. Важно, что при Федуне "Спартак" никогда не был замечен в задолженностях по зарплатам, каких-то других долгах. Стадион и база построены, условия шикарные, болельщики топовые. Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к "Спартаку", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Федун является владельцем "Спартака" с 2004-го года. С того момента красно-белые один раз выиграли чемпионат России в сезоне 2016/17 и взяли один Суперкубок страны (2017).
В текущем сезоне клуб ушел на зимний перерыв на 9-м месте в РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах. В Лиге Европы красно-белые заняли 1-е место в группе, обойдя "Наполи", "Лестер" и "Легию". Клуб продолжит выступление в 1/8 турнира.
17 декабря "Спартак" возглавил Паоло Ваноли, сменивший Руя Виторию, о расставании с которым объявили за два дня до этого. Перед новым тренером поставлена задача выйти в еврокубки по итогам сезона.
Мостовой: все кричат, чтобы Федун продал "Спартак". Так купите. Его поцеловать стоит за такое отношение к клубу
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к владельцу "Спартака" Леониду Федуну.
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