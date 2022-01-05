Руководство "Краснодара" предложило Березуцкому занять пост главного тренера команды после того, как должность оставил Виктор Гончаренко. Василий решил отклонить предложение, сообщает Матч ТВ.
Напомним, в среду, 5 января, "Краснодар" объявил об увольнении Гончаренко, занимавшего пост главного тренера команды с апреля минувшего года. Клуб также покинули Александр Ермакович и Василий Березуцкий, которые работали помощниками Гончаренко.
Отметим, ранее СМИ сообщали, что "Краснодар" может возглавить бывший наставник "Локомотива" Марко Николич. Также сообщалось об интересе клуба к Алексею Стукалову, тренирующему "Уфу".
Наумов: не думаю, что увольнение Гончаренко связано с результатами
СМИ: Василий Березуцкий отклонил предложение возглавить "Краснодар"
Василий Березуцкий отказался занять пост главного тренера "Краснодара".
Фото: РПЛ