"Клубы официально договорились. Сейчас мы обсуждаем личный контракт, но всё будет хорошо", - цитируют Мартиновича РИА Новости.
Вчера стало известно, что "Локомотив" может подписать форварда за сумму порядка 5 млн евро. В нынешнем сезоне Кухта провел 16 матчей в чемпионате Чехии, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.
По оценке портала Transfermarkt в данный момент стоимость 24-летнего форварда составляет 5 млн евро.
Агент Кухты: "Локомотив" и "Славия" официально договорились о трансфере
Агент Милан Мартинович, представляющий интересы форварда "Славии" Яна Кухты, сообщил, что переговоры о трансфере игрока между чешским клубом и "Локомотивом" завершились успешно.
Фото: ФК "Славия"