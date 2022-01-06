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Агент Кухты: "Локомотив" и "Славия" официально договорились о трансфере

Агент Милан Мартинович, представляющий интересы форварда "Славии" Яна Кухты, сообщил, что переговоры о трансфере игрока между чешским клубом и "Локомотивом" завершились успешно.
Фото: ФК "Славия"
"Клубы официально договорились. Сейчас мы обсуждаем личный контракт, но всё будет хорошо", - цитируют Мартиновича РИА Новости.

Вчера стало известно, что "Локомотив" может подписать форварда за сумму порядка 5 млн евро. В нынешнем сезоне Кухта провел 16 матчей в чемпионате Чехии, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

По оценке портала Transfermarkt в данный момент стоимость 24-летнего форварда составляет 5 млн евро.


Теги: Локомотив Славия Российские трансферы
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