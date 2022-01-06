Представитель Игнатьева: знаете много людей, которые не пьют на свой день рождения?

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы форварда "Рубина" Ивана Игнатьева прокомментировал информацию о том, что футболиста в нетрезвом состоянии заметили в ночном клубе.

Фото: РПЛ





Тот человек, который это все снимал, может, еще и посчитал, в каком количестве Ваня выпил? Давайте еще об этом поговорим? Или вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения? Будь это футболист или кто-то другой", - цитирует Агузарова



Напомним, сегодня появилась информация, что Игнатьев праздновал свой день рождения в одном из ночных клубов Красноярска. Футболиста в нетрезвом состоянии вывела охрана. Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что к футболисту не планируют применять санкции.



В нынешнем сезоне Игнатьев сыграл в 9 матчах "Рубина" в РПЛ и не отметился результативными действиями. Последний раз Игнатьев забивал с игры более 2-х лет назад, когда еще выступал за " "У человека день рождения. Он в отпуске у себя дома в Ачинске. Ваня бывает там несколько дней в году.Тот человек, который это все снимал, может, еще и посчитал, в каком количестве Ваня выпил? Давайте еще об этом поговорим? Или вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения? Будь это футболист или кто-то другой", - цитирует Агузарова "СЭ" Напомним, сегодня появилась информация, что Игнатьев праздновал свой день рождения в одном из ночных клубов Красноярска. Футболиста в нетрезвом состоянии вывела охрана. Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что к футболисту не планируют применять санкции.В нынешнем сезоне Игнатьев сыграл в 9 матчах "Рубина" в РПЛ и не отметился результативными действиями. Последний раз Игнатьев забивал с игры более 2-х лет назад, когда еще выступал за " Краснодар ". В 2020-м " Рубин " заплатил за него 7 млн евро.