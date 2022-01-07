Габулов: "Химки" рассматривают 5-6 футболистов на усиление

Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов рассказал, что подмосковный клуб рассчитывают зимой значительно усилить свой состав, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

Фото: ФК "Химки"





Ранее "Химки" подписали контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Также сообщается об интересе подмосковного клуба к бывшему защитнику "



"Химки" занимают последнее, 16-е место, в таблице Российской Премьер-лиги. Химчане набрали 14 очков в 18 матчах. В заключительном матче 2021 года подмосковный клуб со счетом 1:4 уступил "Ахмату". 26 февраля "Химки" на своем поле примут " "Мы рассматриваем 5-6 футболистов на усиление. На разные позиции. Но это не значит, что мы всех в итоге возьмем. Ближе к началу сбора будет понятно, сколько конкретно новичков начнет с нами подготовку к рестарту сезона", - приводит слова Габулова Metaratings Ранее "Химки" подписали контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Также сообщается об интересе подмосковного клуба к бывшему защитнику " Зенита " Юрию Жиркову , который сейчас находится без клуба."Химки" занимают последнее, 16-е место, в таблице Российской Премьер-лиги. Химчане набрали 14 очков в 18 матчах. В заключительном матче 2021 года подмосковный клуб со счетом 1:4 уступил "Ахмату". 26 февраля "Химки" на своем поле примут " Динамо ".