Как сообщает источник, "Уфа" заинтересована в том, чтобы вернуть к себе защитника, но не в состоянии повторить зарплату, которую он получает прямо сейчас, поэтому "Краснодар" ждет других предложений.
В нынешнем сезоне Стоцкий провел 6 матчей в РПЛ и не отличался результативными действиями. Он перешел из "Уфы" в "Краснодар" в 2018-м году за сумму порядка 2 млн евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего игрока в 700 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Ильёва
Источник: Стоцкий поедет на сборы с "Краснодаром-2"
Защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий находится в поиске нового клуба.
Фото: РПЛ