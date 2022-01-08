— "Уфа" действительно интересуется Стоцким, но пока не может договориться с игроком по условиям. Уфимский клуб уже сделал предложение "Краснодару", — цитирует Еремина "СЭ".
32-летний Стоцкий уже выступал за "Уфу" с 2015 по 2018 год, проведя за команду 102 матча, забив 10 голов и отдав 16 голевых передач. Уфимский клуб продал игрока "Краснодару" за два миллиона евро.
В нынешнем сезоне Стоцкий в восьми матчах во всех турнирах не отметился голевыми действиями.
Агент защитника "Краснодара" Стоцкого: "Уфа" интересуется игроком
Олег Еремин, агент защитника "Краснодара" Дмитрия Стоцкого, подтвердил интерес к игроку со стороны "Уфы".
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