По информации источника, назначение Василия Березуцкого помощником главного тренера ЦСКА состоится уже в ближайшее время.
Ранее Василий уже работал в ЦСКА. Сначала он являлся заместителем гендиректора клуба, а затем был помощником главного тренера команды. Весной минувшего года специалист перешел в "Краснодар" вслед за Виктором Гончаренко, покинувшим пост наставника "армейцев" и назначенным на должность главного тренера "быков".
На прошлой неделе "Краснодар" объявил об уходе Гончаренко и Березуцкого, являвшегося помощником белорусского специалиста.
Источник: Sport24
Василий Березуцкий может войти в тренерский штаб ЦСКА в ближайшее время
Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб Алексея Березуцкого в ЦСКА.
Фото: РПЛ