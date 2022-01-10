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Газзаев - о возвращении Василия Березуцкого в ЦСКА: Алексей с приходом брата станет еще увереннее

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возвращении Василия Березуцкого в московский клуб.
Фото: РИА Новости
Ранее стало известно, что Василий Березуцкий пополнил тренерский штаб ЦСКА, который возглавляет его брат Алексей.

Газзаев отметил, что Алексей Березуцкий неплохо проявил себя в качестве главного тренера "армейцев". При этом приход брата позволит Алексею чувствовать себя более уверенно, добавил бывший наставник ЦСКА.

"Алексей Березуцкий первую половину чемпионата провел очень неплохо для молодого тренера. Думаю, так как они близнецы, Василий привнесет гармонию, ребята станут дополнять друг друга, чтобы ЦСКА закончил этот сезон в зоне Лиги чемпионов.

Возможно, в первой части чемпионата Алексею не хватило именно Василия, хотя, повторюсь, провел он ее достаточно неплохо, а сейчас станет еще увереннее: брат рядом, в любой ситуации подставит плечо, возьмет часть ответственности", - заявил Газзаев.

Напомним, что Василий Березуцкий уже работал в ЦСКА как тренер. Он входил в тренерский штаб команды, когда "армейцев" возглавлял Виктор Гончаренко.

Источник: Sport24

Официально: Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА


Теги: Газзаев Березуцкий В ЦСКА
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