Напомним, ранее появилась информация, что "Зенит" и "Рубин" близки к закрытию сделки по переходу Дзюбы в казанский клуб.
"Правда ли то, что "Рубин" близок к закрытию сделки по переходу Дзюбы? Информация не соответствует действительности. Останется ли Артем в "Зените" этой зимой? 100 процентов", - цитирует Медведева РБ Спорт.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба сыграл в 234 матчах и забил 105 мячей.
Источник: "Зенит" и "Рубин" близки к закрытию сделки по переходу Дзюбы
Медведев: Дзюба на 100% останется в "Зените" этой зимой
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что нападающий Артем Дзюба не покинет петербургский клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"