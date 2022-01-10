"Сергеев - бомбардир ФНЛ, смотрю на трансфер немного с опаской… Но он забил 40 мячей! Значит, навыки забивать есть. Недостатки? На мой взгляд, тяжеловат. Может быть, похудеет в "Зените". 26 лет - нормальный возраст. Просто так ведь не берут", - сказал Орлов.
Иван Сергеев перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов". Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до лета 2025 года. За самарский клуб он выступал с лета 2020 года. В общей сложности за "Крылья" Иван провел 66 матчей, в которых забил 51 гол и стал автором 15 результативных передач.
"Зенит" ушел на зимнюю паузу на 1-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 18 матчах 38 очков. Также петербургский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, где сыграет с испанским "Бетисом" в раунде стыковых матчей. Первая игра на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоится 17 февраля.
Источник: Чемпионат
Гендиректор "Зенита": Сергеев не приходит никому на замену
Орлов: на мой взгляд, Сергеев тяжеловат. Может быть, похудеет в "Зените"
Комментатор Геннадий Орлов высказался относительно перехода в "Зенит" нападающего Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Зенит"