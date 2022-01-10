Как сообщает источник, стороны пока не начинали переговоры. В данный момент на стороне лондонцев идет сбор информации о футболисте.
В этом сезоне на счету россиянина 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 25 млн евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Головина в АПЛ заинтересован также "Эвертон" и лично главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Вест Хэм" интересуется Головиным
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин может перебраться в "Вест Хэм".
Фото: Getty Images