Терехин: Смолов пригодится «Динамо». Он не даст молодым расслабляться и создаст конкуренцию

Фото: ФК "Локомотив"

- Думаю, что это серьезное усиление для «Динамо». Смолов в «Локомотиве» в последнее время неплохо выглядел. Это усиление для молодых ребят - Грулева и Тюкавина. Это опытный футболист, «дядька», который не даст расслабляться и создаст конкуренцию.- Мне кажется, что они просто хотят разгрузить платежную ведомость. Скорее всего. То есть футболисту зарплату большую теперь платить не надо будет.А «Динамо» Смолов пригодится. В этом году ему исполнится 32 года - самый расцвет. И «Динамо» в хороший футбол играет. «Локомотив» не в тот футбол играет. А вот «Динамо» в нынешнем сезоне яркую игру показывает. Динамовский футбол подходит Смолову. И Смолов поможет мальчишкам советом. Его опыт очень пригодится команде.Виктория Яковлева,