- Нужен Смолов «Динамо»?
- Думаю, что это серьезное усиление для «Динамо». Смолов в «Локомотиве» в последнее время неплохо выглядел. Это усиление для молодых ребят - Грулева и Тюкавина. Это опытный футболист, «дядька», который не даст расслабляться и создаст конкуренцию.
- «Локомотив» серьезную ошибку допускает, расставаясь с этим нападающим?
- Мне кажется, что они просто хотят разгрузить платежную ведомость. Скорее всего. То есть футболисту зарплату большую теперь платить не надо будет.
А «Динамо» Смолов пригодится. В этом году ему исполнится 32 года - самый расцвет. И «Динамо» в хороший футбол играет. «Локомотив» не в тот футбол играет. А вот «Динамо» в нынешнем сезоне яркую игру показывает. Динамовский футбол подходит Смолову. И Смолов поможет мальчишкам советом. Его опыт очень пригодится команде.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Терехин: Смолов пригодится «Динамо». Он не даст молодым расслабляться и создаст конкуренцию
Экс-нападающий «Динамо» Олег Терехин в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мнением о переходе в динамовский клуб форварда Федора Смолова.
Фото: ФК "Локомотив"