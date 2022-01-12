По данным источника, Мелкадзе может не полететь на первый сбор "Спартака", который состоится с 17 по 29 января в Дубае.
Нападающий Георгий Мелкадзе в текущем сезоне провел 4 матча за "Спартак" во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Большую часть первой половины чемпионата России 24-летний футболист пропустил из-за травмы. Контракт Мелкадзе с "красно-белыми" рассчитан до лета 2022 года. Отметим, что весь прошлый сезон Георгий провел на правах аренды в "Ахмате".
12 января футболисты "Спартака" выйдут из отпуска и до 16 числа будут готовиться в Москве, после чего "красно-белые" улетят на сбор в ОАЭ.
Источник: Metaratings
СМИ: Мелкадзе может пропустить первый тренировочный сбор "Спартака"
Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе тренируется со второй командой "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"