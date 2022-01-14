Соболев заявил, что для попадания в состав национальной команды ему нужно показывать высокую результативность.
"Сборная - это такой момент: если ты хорошо играешь, то ты в ней. Если у меня будет стабильность, я буду забивать как можно чаще, отдавать голевые передачи, то я буду в сборной. Нужно делать свою работу и забивать", - сказал Соболев.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Соболев провел 16 матчей и забил четыре гола. В текущем розыгрыше Лиги Европы нападающий поучаствовал в пяти матчах и отличился четырьмя голами.
Источник: Спорт-Экспресс
"Нужно делать свою работу и забивать". Соболев - о возможном возвращении в сборную
Форвард "Спартака" Александр Соболев рассказал, что ему нужно делать для возвращения в сборную России.
Фото: "СЭ"