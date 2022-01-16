Ранее СМИ сообщали, что Артем Дзюба близок к тому, чтобы перебраться в "Рубин". Его контракт с "Зенитом" истекает по окончании этого сезона.
"Конечно, здорово, что "Зенит" подписал хорошего нападающего Сергеева, это отличный игрок на перспективу. Но на данный момент Дзюба намного сильнее Ивана, в этом нет никаких сомнений. Артем — лучший нападающий России, я всегда об этом говорю. На сегодняшний день говорить о том, что Сергеев полностью заменит Артема, просто глупо", - цитирует Петржелу Sport24.
Напомним, "Зенит" официально объявил о трансфере Сергеева 10 января. Сообщалось, что питерцы заплатят за него "Крыльям Советов" около 2 млн евро.
В текущем сезоне Сергеев провел за самарцев 18 матчей в РПЛ, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. В ноябре 26-летний форвард впервые получил вызов в сборную России.
Петржела: Дзюба - лучший нападающий России. Глупо говорить о том, что Сергеев его полностью заменит
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела сравнил уровень новичка питерцев и Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"