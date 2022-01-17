Игнатов отметил, что рад успехам Селихова по ходу сезона, а также рассказал, за что уважает голкипера "красно-белых".
"Очень рад за Селю, мне он нравится как вратарь. Мало кто знает, как Саша работал, как шел к возвращению. Получил шанс и по полной им воспользовался, я его за это очень уважаю. Саша терпел два года, получал травму за травмой, ходил подавленным, но не сдавался - в итоге ему воздалось", - отметил Игнатов.
Напомним, что Селихов стал основным вратарем "Спартака" по ходу сезона, вытеснив из состава Александра Максименко. В матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы с "Легией" Селихов отбил пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Благодаря этому "Спартак" обыграл соперника (1:0) и вышел в 1/8 финала турнира с первого места в группе.
Источник: Чемпионат
Игнатов: очень рад за Селихова. Мне он нравится как вратарь
Хавбек "Спартака" Михаил Игнатов рассказал о своем отношении к голкиперу "красно-белых" Александру Селихову.
Фото: "Спартак"