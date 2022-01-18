По сведениям источника, клуб не делал предложений по покупке 21-летнего нападающего.
В нынешнем сезоне Агаларов является лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги, забив в 18 матчах турнира 13 голов. Контракт Агаларова с "Уфой" истекает в конце 2022 года, портал Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.
В ближайшем туре РПЛ, который состоится в конце февраля, "Уфа" в гостях сыграет с грозненским "Ахматом". "Локомотив" ожидает матч с "Краснодаром" в гостях.
Источник: Матч ТВ.
Источник: "Локомотив" не собирается приобретать Агаларова
Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов не интересен московскому "Локомотиву".
Фото: Getty Images