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Источник: "Локомотив" не собирается приобретать Агаларова

Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов не интересен московскому "Локомотиву".
Фото: Getty Images
По сведениям источника, клуб не делал предложений по покупке 21-летнего нападающего.

В нынешнем сезоне Агаларов является лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги, забив в 18 матчах турнира 13 голов. Контракт Агаларова с "Уфой" истекает в конце 2022 года, портал Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.

В ближайшем туре РПЛ, который состоится в конце февраля, "Уфа" в гостях сыграет с грозненским "Ахматом". "Локомотив" ожидает матч с "Краснодаром" в гостях.

Источник: Матч ТВ.


Теги: Уфа Локомотив Агаларов Российские трансферы
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