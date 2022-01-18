По данным источника, в ближайшее время Мелкадзе подпишет контракт с сочинским клубом. 24-летний футболист не полетел со "Спартаком" на сбор в ОАЭ.
Нападающий Георгий Мелкадзе в текущем сезоне провел 4 матча за "Спартак" во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Большую часть первой половины чемпионата России 24-летний футболист пропустил из-за травмы. Контракт Мелкадзе с "красно-белыми" рассчитан до лета 2022 года. В общей сложности за московский клуб Мелкадзе сыграл в 26 матчах. Также Георгий защищал цвета "Ахмата", "Тосно" и "Тамбова".
"Спартак" идет на 9-м месте в таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. "Сочи" располагается на 3-й строчке, набрав 31 очко. В последнем матче 2021 года "красно-белые" проиграли в гостях сочинцам со счетом 0:3.
Источник: Sport24
СМИ: Мелкадзе может перейти из "Спартака" в "Сочи"
Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе может продолжить карьеру в "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"