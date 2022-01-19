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Селюк сообщил об интересе к Гогуа со стороны казахстанских и турецких клубов

Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника ЦСКА Седрика Гогуа, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в казахстанский "Туран".
Фото: РПЛ
Ранее СМИ сообщили об интересе "Турана" к 27-летнему ивуарийцу.

"Вы так спрашиваете, будто сам мадридский "Реал" интересуется Гогуа. Да, из Казахстана есть предложения, его там знают, так как там он уже играл. Также к нему есть интерес и со стороны некоторых турецких команд", - сказал Селюк.

Защитник Седрик Гогуа расторг контракт с ЦСКА в ноябре прошлого года. В армейский клуб футболист перешел в августе 2019 года. Сезон-2020/21 ивуариец на правах аренды провел в волгоградском "Роторе". Также в России Гогуа защищал цвета "Тамбова".

В Казахстане Седрик Гогуа с 2017 по 2018 год выступал в составе "Кайрата". За алматинский клуб он провел всего 1 матч.

Источник: Metaratings


Теги: Гогуа Селюк
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