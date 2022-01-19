"Я считаю Азмуна лучшим игроком "Зенита", он очень полезный игрок. Для меня возможный уход Азмуна станет большой потерей - даже большей, чем уход Халка. Если Азмун уйдет, "Зенит" потеряет душу.
Мне кажется, для всех будет лучше, если он останется в "Зените" еще как минимум на полгода. Пусть получит очередную золотую медаль и уйдет триумфатором", - приводит слова Боярского Bobsoccer.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро. Контракт Сердара с "Зенитом" заканчивает в июне. Ранее СМИ сообщали об интересе к Азмуну со стороны "Лиона", "Ювентуса" и "Ньюкасла".
Сейчас "Зенит" проводит тренировочный сбор в ОАЭ. Сегодня состоится первый товарищеский матч петербуржцев на этом сборе - соперником станет команда "Эмирейтс".
Боярский: если Азмун уйдет, "Зенит" потеряет душу
Народный артист РСФСР, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"