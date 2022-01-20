Терюшков отметил, что на данный момент трансфер Дзюбы неинтересен "Химкам".
"С Дзюбой никаких переговоров, конечно, не было - ни по аренде, ни по покупке. Игрок-то, может, интересен, но на данный момент мы не планируем такой трансфер - это неинтересно клубу", - рассказал Терюшков.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Дзюба поучаствовал в 17 матчах, забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи.
"Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. "Химки" занимают последнее место в турнирной таблице (14 очков).
Источник: Sport24
В "Химках" заявили, что не планируют подписывать Дзюбу
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что клуб не будет пытаться подписать контракт с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: РИА Новости