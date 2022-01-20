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В "Химках" заявили, что не планируют подписывать Дзюбу

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что клуб не будет пытаться подписать контракт с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: РИА Новости
Терюшков отметил, что на данный момент трансфер Дзюбы неинтересен "Химкам".

"С Дзюбой никаких переговоров, конечно, не было - ни по аренде, ни по покупке. Игрок-то, может, интересен, но на данный момент мы не планируем такой трансфер - это неинтересно клубу", - рассказал Терюшков.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Дзюба поучаствовал в 17 матчах, забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи.

"Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. "Химки" занимают последнее место в турнирной таблице (14 очков).

Источник: Sport24


Теги: Дзюба Химки Зенит
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