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Украинец Довбик перешел из "Ромы" в "Болонью"

Украинский нападающий Артем Довбик покинул "Рому" и проведет следующий сезон в составе "Болоньи".
Фото: Getty Images
"Рома" официально объявила, что украинский форвард Артем Довбик отправился в другой клуб Серии А на правах аренды до конца сезона-2026/27.

Довбик перешел в римский клуб летом 2024 года из "Жироны" за 30,5 млн евро, однако закрепиться в статусе ключевого игрока не сумел. В минувшем сезоне нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Контракт 29-летнего форварда с "Ромой" рассчитан до лета 2029 года, поэтому после окончания аренды он должен вернуться в столичный клуб. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

Дебютировать за "Болонью" Довбик может уже 24 августа в матче первого тура нового сезона Серии А против "Лацио".

Источник: сайт ФК "Рома"

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