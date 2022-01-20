Шварц заявил, что адаптация Смолова прошла безболезненно. Также он выделил усердную работу игрока на тренировках.
"Федор на протяжении всех 10 дней сборов проявил себя очень качественно, усердно работал. Надо сказать, что он безболезненно влился в наш коллектив, интегрировался полностью. Те два гола, который он забил, мы можем его поздравить, но Федор - тот человек, который умеет забивать", - сказал Шварц.
Отметим, что сегодня, 20 января, "Динамо" обыграло команду Вооруженных сил Катара со счетом 12:0 в товарищеском матче. Смолов забил два гола с пенальти. Это первые голы Федора после возвращения в клуб.
Смолов перешел в "Динамо" из "Локомотива" в нынешнее трансферное окно. Ранее он являлся игроком "Динамо" в 2007-2015 годах.
Источник: Матч ТВ
Шварц: Смолов безболезненно влился в наш коллектив
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался об адаптации форварда Федора Смолова в команде.
Фото: "Динамо"