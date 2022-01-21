Ранее СМИ сообщили, что "Бернли" предложил "Зениту" 10 миллионов фунтов стерлингов за Азмуна.
Медведев в своем комментарии опроверг эту информацию.
"Переговоры не идут с "Бернли", - заявил Медведев.
Отметим, что контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до конца нынешнего сезона. СМИ сообщали, что, помимо "Бернли", иранским нападающим интересуются "Ньюкасл", "Ювентус" и "Лион". При этом главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что Азмун склоняется к тому, чтобы покинуть клуб летом в качестве свободного агента.
Источник: РБ Спорт
В "Зените" опровергли информацию о переговорах с "Бернли" по Азмуну
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался о данных, согласно которым "Бернли" ведет переговоры с петербургским клубом по трансферу нападающего Сердара Азмуна.
Фото: "Зенит"