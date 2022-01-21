По сведениям источника, стороны договорились об аренде 23-летнего футболиста до конца сезона. Также Игнатьевым интересовался "Нижний Новгород", но футболист отказался уходить в команду, которая борется за выживание.
В нынешнем сезоне Игнатьев в девяти матчах Российской Премьер-лиги не отметился голевыми действиями.
Контракт Игнатьева истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.
Источник: "СЭ".
Источник: "Крылья Советов" договорились об аренде Ивана Игнатьева
Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев в ближайшее время станет игроком "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Рубин"