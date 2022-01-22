Мостовой признался, что был зол из-за того, что получал мало игровой практики. По его словам, в тот момент он задумывался о смене команды.
"Появился вариант с "Локомотивом", пообщались. Я разговаривал с Семаком раза два-три, наверное. Но мне объяснили: "Андрей, времени не теряй, ты нам нужен, ты остаешься. Не такие там деньги". Время прошло, сейчас в "Локомотиве" вон что творится... Думаю, это был правильный выбор - остаться", - цитирует Мостового "СЭ".
В текущем сезоне Андрей Мостовой провел 23 матча во всех турнирах за "Зенит". На его счету 3 забитых мячей. Контракт 24-летнего футболиста с "сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Мостового в 3 млн евро.
"Зенит" является единоличным лидером таблицы РПЛ. Подопечные Семака в 18 матчах набрали 38 очков. Сегодня петербургский клуб проведет второй контрольный матч на сборе в Дубае. Соперником станет болгарский клуб "Ботев".
Андрей Мостовой рассказал, что летом мог перейти из "Зенита" в "Локомотив"
Фото: ФК "Зенит"