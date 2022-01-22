В "Химках" прокомментировали информацию об интересе к Деспотовичу

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков отреагировал на слухи об интересе подмосковного клуба к нападающему "Рубина" Джордже Деспотовичу.

Фото: РПЛ





"Какой-то конкретики по Деспотовичу нет. Интересен ли он нам ? Мы пока не рассматривали такую возможность. Да, нам нужен атакующий игрок, но пока ничего не могу сказать", - заявил Терюшков.



Накануне стало известно, что Деспотович больше не входит в планы "Рубина". Сначала появилась информация о том, что ему предложили искать новый клуб, а несколько часов спустя о переводе игрока во вторую команду казанцев.



Нападающий Джордже Деспотович выступает за "



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Источник: три клуба РПЛ заинтересованы в подписании Деспотовича Ранее сообщалось, что помимо "Химок", интерес к сербу также проявляют "Сочи" и "Ахмат"."Какой-то конкретики по Деспотовичу нет. Интересен ли он нам ? Мы пока не рассматривали такую возможность. Да, нам нужен атакующий игрок, но пока ничего не могу сказать", - заявил Терюшков.Накануне стало известно, что Деспотович больше не входит в планы "Рубина". Сначала появилась информация о том, что ему предложили искать новый клуб, а несколько часов спустя о переводе игрока во вторую команду казанцев.Нападающий Джордже Деспотович выступает за " Рубин " с лета 2020 года. В текущем сезоне серб провел за казанский клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.Источник: "СЭ"