Как сообщает источник, форвард уже практически согласовал условия контракта с "Байером". При этом немецкий клуб хочет, чтобы футболист присоединился к клубу уже зимой. "Зенит" готов отпустить иранца, если в ближайшее время найдет ему замену. Напомним, ранее сообщалось, что питерцы достигли предварительного соглашения с форвардом "Интернасьонала" Юри Алберто.
Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает летом этого года. В нынешнем розыгрыше РПЛ 27-летний форвард провел 15 матчей, забил семь голов и сделал одну голевую передачу.
Также, по слухам, в число претендентов на футболиста входят "Лион", "Ювентус", "Ньюкасл" и "Бернли".
Источник: "СЭ"
Источник: Азмун практически согласовал контракт с "Байером". Он уйдет зимой, если "Зенит" найдет замену
Форвард "Зенита" Сердар Азмун продолжает вести переговоры с другими клубами.
Фото: ФК "Зенит"