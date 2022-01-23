Ранее сообщалось, что "Зенит" согласился отпустить из клуба полузащитника Магомеда Оздоева без компенсации, но при условии наличия предложения от европейского клуба, а в другую российскую команду — только за деньги.
"Мы слухи никакие не комментируем, это относится к разряду слухов", - цитирует Медведева "Матч ТВ".
Полузащитник Магомед Оздоев выступает за "Зенит" с 2018 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Большую часть первой половины сезона-2021/22 Магомед пропустил из-за травмы. Портал transfermarkt оценивает стоимость Оздоева в 4 млн евро. Контракт Оздоева с клубом истекает летом.
Источник: "Зенит" готов отпустить Оздоева в Европу бесплатно
Гендиректор "Зенита" назвал слухами то, что клуб готов бесплатно отпустить Оздоева
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал слухами информацию о том, что петербуржцы готовы бесплатно отпустить полузащитника Магомеда Оздоева в Европу.
Фото: ФК "Зенит"