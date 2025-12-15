Газзаев: не понимаю тех, кто начал критиковать Семака

"При этом не понимаю тех, кто начал критиковать Семака за прошлый сезон. Да, второе место, но что было раньше? Шесть титулов подряд! Выиграть один раз чемпионат - сложно, но можно. А удерживать "Зенит" на протяжении шести лет на вершине - большая заслуга главного тренера, искусство Семака", - сказал Газзаев "СЭ".
Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с конца мая 2018 года. Под его руководством команда 6 раз стала чемпионом России, выиграла 2 Кубка России и 5 Суперкубков России. В текущем сезоне сине-бело-голубые провели 26 матчей, одержали 18 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 18-ти матчах.
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе Сергея Семака в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"