Сафонов пропал с командного фото "ПСЖ"

Пресс-служба "ПСЖ" стерла Матвея Сафонова с командного фото перед матчем с "Фламенго".

Фото: Telegram-канал "МЯЧ RU"

Российский вратарь присутствует на кадрах в видео из аэропорта, но его лицо стерли с общей фотографии команды на фоне самолета, которую выложили в социальные сети клуба. На фото видны ноги и туловище голкипера, стоящего за Хвичей Кварацхелией.



Матвей Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне вратарь провел за клуб 3 матча, пропустил 2 мяча и отыграл 2 встречи на ноль. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.



Матч "ПСЖ" против "Фламенго" состоится 17 декабря в рамках финала Межконтинентального кубка. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.