Российский вратарь присутствует на кадрах в видео из аэропорта, но его лицо стерли с общей фотографии команды на фоне самолета, которую выложили в социальные сети клуба. На фото видны ноги и туловище голкипера, стоящего за Хвичей Кварацхелией.
Матвей Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне вратарь провел за клуб 3 матча, пропустил 2 мяча и отыграл 2 встречи на ноль. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Матч "ПСЖ" против "Фламенго" состоится 17 декабря в рамках финала Межконтинентального кубка. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Сафонов пропал с командного фото "ПСЖ"
Пресс-служба "ПСЖ" стерла Матвея Сафонова с командного фото перед матчем с "Фламенго".
Фото: Telegram-канал "МЯЧ RU"