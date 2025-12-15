Матчи Скрыть

Газзаев: Талалаеву нужно опуститься на землю

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе наставника "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
"Балтика", безусловно, главное открытие сезона. Но смутил один эпизод. Имею в виду оскорбительный жест Талалаева в матче со "Спартаком". Нужно держать себя в руках, сохранять голову холодной. Хочется дать ему совет - надо опуститься на землю", - сказал Газзаев в интервью "СЭ".

Андрей Талалаев стал главным тренером "Балтики" в начале сентября 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 25 матчей, одержала 12 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений в лиге.

На данный момент калининградский клуб располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 18-ти матчах.

